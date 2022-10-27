Взять на контроль: в Алматы видеоданные будут преобразовывать в аналитику

Единая система видеомониторинга объединит все городские видеокамеры, чтобы отслеживать качество оказания услуг и работ, выполняемых по заказу местного акимата. Проверять будут такие сферы, как строительство, озеленение, коммунальную и ЧС, сообщает Zakon.kz.

В Управлении цифровизации Алматы отметили, что реализация единой городской системы видеонаблюдения ЕСВМ включена в Программу развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года.

Проект призван решить проблемы разрозненного функционирования цифровых систем и является интеграционным решением для формирования видеоаналитики в режиме реального времени, а также многоразового использования получаемых видеопотоков.

К примеру, ранее Центр оперативного управления Департамента полиции Алматы отслеживал лишь статус передвижений по параметру безопасности на дороге и в местах массового скопления граждан, дворовых и прилегающих к дворовым территорий, опорных пунктов полиции. Видеоаналитика будет формироваться на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды и пола лиц, находящихся в розыске, и многое другое. Управление цифровизации города Алматы

Кроме того, системы видеонаблюдения станут инструментом для оповещения экстренных служб о наличии потенциальных угроз для своевременного принятия оперативных мер, а не только при расследовании дел уже по совершенным фактам преступлений.

Одним из основных элементов построения ЕСВМ станет Центр видеомониторинга (ЦВМ), в котором будут задействованы операторы для просмотра событийных рядов в онлайн-режиме. Данные меры позволят экстренным службам реагировать более оперативно и продуктивно.

К слову, сейчас реализацией крупного цифрового проекта «Единая система видеомониторинга в Алматы» занимается команда из Астаны, которая в 2019 году выиграла конкурс и показала лучший стартап на Astana HUB.

Коммерческий директор компании Дмитрий Панченко рассказал, что их продукт сейчас отвечает многим вызовам, в решении которых остро нуждается мегаполис. Над системой работают разработчики различного профиля, в том числе инженеры по нейронным сетям.

Например, городу оказывают услуги подрядные организации по его уборке. Как сегодня контролируется этот процесс? Обычно подрядчики высылают заказчику видеоотчет с комментариями. Но, по сути, заказчик не знает, сколько времени у них ушло на эту работу – час, два или пять. Наша команда взглянула на потенциал видеокамер с точки зрения аналитики. Мы увидели возможность анализировать данные при помощи видеоаналитики и формировать из них большие данные. Дмитрий Панченко, коммерческий директор компании

Разработчик проекта отметил, что у специалистов профильных управлений городского акимата будет возможность сравнивать данные подрядчиков и с единой системой. Платформа TargetEYE может увидеть их расхождение, а система – представить отчет как аудиторский. Несостыковка данных – повод, чтобы задуматься, насколько качественно подрядчик выполняет свои функции. Получается некий дополнительный инструмент контроля.

Еще одна функция системы позволяет контролировать процесс той или иной работы, анализировать статистику посещаемости общественных пространств, то есть может просчитать эффективность вложенных средств.

Наша команда способна точно выявить статистику посещаемости до и после ремонта сквера или общественных зон. Если они не пользуются популярностью – значит, есть проблема и деньги потрачены неэффективно. Данные, которые собирает система, станут ценными для архитекторов, строительных компаний и бизнеса, так как будет выявляться целевая аудитория. Местные власти смогут предлагать бизнесменам участки в парках и общественных пространствах с четкими данными о проходимости людей, где можно открыть бизнес. Это, безусловно, уменьшит риски предпринимателей. Дмитрий Панченко

Спикер уверен: главное в системе то, что с помощью нее можно будет в разы снизить коррупционные риски. А работа компаний, которые ежегодно привлекает акимат для тех или иных проектов, будет еще эффективнее. В свою очередь город станет чище и комфортнее для проживания. К слову, единая система видеомониторинга пока существует только в Алматы.

Автор: Дарига Турысбекова