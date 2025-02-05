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Общество

Казахстанцы будут получать счета за комуслуги по-новому

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 14:50 Фото: pexels
Министерство промышленности и строительства (МПС) Казахстана внедряет единую квитанцию для всех коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова.

"Оплата коммунальных услуг – проще и удобнее! С ноября прошлого года активно работаю с регионами над внедрением единой квитанции для всех коммунальных услуг. Теперь не нужно разбираться в множестве платежек – вся информация собрана в одном документе", – написала она в Instagram 5 февраля 2025 года.

Вице-министр отметила, что цель – сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах.

"Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия. Региональные акиматы уже включились в работу, и в ряде населенных пунктов жители могут получать цифровые квитанции. Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан", – заключила Жаннат Дубирова.

24 января 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал, как компенсируют повышение тарифов для малоимущих казахстанцев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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