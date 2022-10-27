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Обозначены сроки окончания программы "7-20-25"

Пирматов, деньги Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ипотечная программа "7-20-25" продлится до полного освоения средств, заявил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов. Он отметил, что сроки будут зависеть от того, как быстро средства будут осваиваться, сообщает Zakon.kz.

По данным спикера, инфляция в годовом выражении достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 22,2%.

Инфляция непродовольственных товаров в сентябре ускорилась до 17%. Значительно повысилась стоимость мебели, моющих и чистящих средств, товаров для ведения домашнего хозяйства, твердого топлива и обуви.

Годовые темпы роста цен на платные услуги достигли 12,3%.

Устойчивость роста годовой инфляции демонстрируется в высоких показателях базовой инфляции, которая в сентябре достигла 19,7%. Это подтверждают высокие темпы роста цен по широкому кругу товаров и услуг.

26 октября Пирматов пообещал больше анонимности при введении цифрового тенге. В Казахстане начали практическое тестирование цифрового тенге в некоторых торговых точках и банках второго уровня с участием сотрудников Нацбанка.

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.

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