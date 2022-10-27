Обозначены сроки окончания программы "7-20-25"
По данным спикера, инфляция в годовом выражении достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 22,2%.
Инфляция непродовольственных товаров в сентябре ускорилась до 17%. Значительно повысилась стоимость мебели, моющих и чистящих средств, товаров для ведения домашнего хозяйства, твердого топлива и обуви.
Годовые темпы роста цен на платные услуги достигли 12,3%.
Устойчивость роста годовой инфляции демонстрируется в высоких показателях базовой инфляции, которая в сентябре достигла 19,7%. Это подтверждают высокие темпы роста цен по широкому кругу товаров и услуг.
26 октября Пирматов пообещал больше анонимности при введении цифрового тенге. В Казахстане начали практическое тестирование цифрового тенге в некоторых торговых точках и банках второго уровня с участием сотрудников Нацбанка.
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.