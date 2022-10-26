Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана (НБК) принял решение установить базовую ставку на уровне 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п. п., сообщает Zakon.kz.

Соответственно, как отметили в пресс-службе НБК, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%.

Решение корректирует траекторию ставки, сохраняя направление и темпы, заданные предыдущими решениями и коммуникациями. Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами, по данным сентября, стало достаточно значительным. Пресс-служба Нацбанка РК

В центробанке подчеркнули, что ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля.

Возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение. Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году. Пресс-служба Нацбанка РК

Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.

В сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории

Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно-очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Аннуализированный показатель в сентябре составил 26,8% (в июле 2022 года – 17,7%). Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7% в годовом выражении. Пресс-служба Нацбанка РК

Это, как пояснили в НБК, свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инфляционного фона в экономике.

Инфляционные ожидания населения и профессиональных макроэкономистов существенно выросли

По данным центробанка, медианная оценка ожидаемой инфляции со стороны населения на год вперед повысилась до 16,9% в сентябре 2022 года.

Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания. Пресс-служба Нацбанка РК

Также, как отметили в НБК, в сентябре 2022 года наблюдается существенный рост ожидаемой профессиональными макроэкономистами инфляции до 18,5% в 2022 году и 11% – в 2023 году (с 15,1% и 8,8%, соответственно, по итогам предыдущего опроса в августе 2022 года).

Более сильное фискальное стимулирование является значимым источником проинфляционного давления в экономике

Это, как пояснили в центробанке, выражается через воздействие фискальной политики на рост денежной массы (М3), которая с начала года выросла на 7,9%, или на 2,4 трлн тенге.

В 2022 году расходы государственного бюджета формируются существенно выше значений прошлого года. Рост за девять месяцев 2022 года составил 18,9% в годовом выражении. Пресс-служба Нацбанка РК

По данным НБК, опережающий рост бюджетных расходов в текущем году требует компенсирующей реакции со стороны денежно-кредитной политики Нацбанка.

Динамика экономической активности складывается в соответствии с прогнозами Нацбанка

По итогам января-сентября 2022 года рост ВВП составил 2,8%.

Замедление деловой активности происходит в основном за счет слабой динамики в горнодобывающей отрасли. Положительный вклад в динамику ВВП вносят ненефтяные сектора: обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, информация и связь, транспорт и сельское хозяйство. Пресс-служба Нацбанка РК

Потребительский спрос сохраняет положительную тенденцию на фоне роста инфляционных процессов

По данным центробанка, объемы номинального розничного товарооборота по итогам девяти месяцев 2022 года выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом. Дополнительное проинфляционное давление со стороны спроса создает рост потребительского кредитования физических лиц (в январе-сентябре 2022 года на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Факторы внешней среды характеризуются высокой степенью неопределенности

В НБК также отметили, что цены на мировых продовольственных рынках продолжают снижаться, о чем свидетельствует индекс ФАО. В сентябре 2022 года показатель снизился на 1,1% (в годовом выражении рост на 5,5%). При этом наблюдается повышение цен на пшеницу, связанное с рисками вывоза зерна из украинских черноморских портов и погодными условиями в Аргентине и США.

Потребительская инфляция во многих странах продолжает ускоряться. В ЕС в сентябре 2022 года инфляция составила 10,9%. В частности, в Германии инфляция ускорилась с 8,8% до 10,9%. В США инфляция вопреки более агрессивной политике ФРС США осталась почти на прежнем уровне. В этих условиях монетарная политика большинства центральных банков продолжает ужесточаться, ставя достижение цели по инфляции в приоритет. Так, процентная ставка ФРС США с начала текущего года была последовательно повышена с 0,25% до 3,25%. Пресс-служба Нацбанка РК

Перспективы дальнейшего развития глобальной экономики, как напомнили в центробанке, снова были ухудшены. Прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2022 году остались без изменений на уровне 3,2%. При этом оценки по 2023 году снижены с 2,9% до 2,7%. Основными сдерживающими факторами роста мировой экономики остаются высокие геополитические риски, повышенное инфляционное давление, снижение экономической активности в Китае.

На мировом рынке нефти наблюдается наличие разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на цены

В последний месяц цены на нефть марки Brent колеблются на уровне 82-96 долларов за баррель. Цены снижались на фоне ухудшения прогнозов по спросу, а также роста запасов в США. Поддерживали рост цен перебои с поставками со стороны России и некоторых стран Ближнего Востока. Также поддержку ценам оказывает снижение общей квоты добычи нефти участниками ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года. По прогнозам EIA цена на Brent в среднем составит 93 доллара за баррель в IV квартале 2022 года и 95 долларов за баррель – в 2023 году.

Важными условиями последующих решений будут соответствие фактической инфляции прогнозной траектории, динамика инфляционных ожиданий субъектов экономики, а также баланс вышеуказанных рисков во внешней и внутренней среде. Учитывая текущую ситуацию, потенциал повышения базовой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, и Национальный банк намерен продолжить ужесточение денежно-кредитных условий, исходя из состояния проинфляционных рисков. Пресс-служба Нацбанка РК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 5 декабря 2022 года в 14:00 по времени Астаны.

С начала 2022 года Национальный банк Казахстана уже пятый раз повышает базовую ставку. 24 января она была повышена до 10,25%, 24 февраля – до 13,5%, 25 апреля – до 14%, 25 июля – до 14,5%.

Базовая ставка — это процентная ставка, по которой Нацбанк предоставляет краткосрочные кредиты банкам и принимает денежные средства на депозиты от банков. Она играет ключевую роль при установлении ставок по кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции в стране.

Так, если Нацбанк повысил базовую ставку, то БВУ увеличивают свои процентные ставки, и займы станут более дорогими. Если базовая ставка снижается, то снижают и проценты, и займы станут более доступными.