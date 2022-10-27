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"Барселона" меняет Лигу чемпионов на Лигу Европы

Футбол Вылет из ЛЧ Фото: Instagram/fcbarcelona
Футболисты каталонской "Барселоны" в пятом туре главного клубного турнира Европы проиграли на своем поле мюнхенской "Баварии" и покидают Лигу чемпионов. Теперь подопечные Хави продолжат борьбу в Лиге Европы, сообщает Zakon.kz.

Поединок "Барсы" и "Баварии" прошел на знаменитой родной арене испанского клуба "Ноу Камп" и, к великому огорчению многочисленных местных фанатов, завершился разгромом каталонской дружины – 0:3. Авторами голов у немецкого коллектива стали Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг и Бенжамен Павар.

Это поражение лишило "Барселону" шансов на выход в плей-офф. "Каталонцы" на данный момент занимают третью строчку и весной 2023 года выступят в Лиге Европы.

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