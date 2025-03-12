Рулевой "Барселоны" Флик хочет выиграть Лигу чемпионов УЕФА

После вылета из Лиги чемпионов английского "Ливерпуля" одним из главных кандидатов на трофей стала "Барселона", о чем высказался главный тренер каталонского коллектива Ханс-Дитер Флик, сообщает Zakon.kz.

Немецкий специалист не прочь привезти в Каталонию самый престижный клубный трофей Европы в конце этого сезона. Тем более "блауграна" стала ближе к своей цели после того, как накануне обыграла португальскую "Бенфику" в ответном матче 1/8 финала турнира со счетом 3:1.

"Я счастлив, идея "Барсы" – выиграть Лигу чемпионов. Уважительно отнеслись к "Бенфике", они играли очень хорошо, проделали отличную работу, это была сложная игра. Думаю, что мы справились очень хорошо. Очень рад за Ламина, он давно не забивал, это был очень важный гол. Если Рафинья называет нас претендентами на победу в Лиге чемпионов, это значит, что игроки уверены в том, что мы делаем и чего можем добиться, а это хорошо. Но мое дело – сохранять спокойствие и думать о том, что будет дальше". Главный тренер "Барселоны" Х.Д. Флик

Здесь стоит подчеркнуть хорошую статистику Флика, который выиграл 24 из 28 матчей во главе "Барселоны" и "Баварии" в Лиге чемпионов.

Hansi Flick en la Champions League...



Partidos: 28

Ganados: 24

Empatados: 2

Perdidos: 2

Gales a favor: 89

Goles en contra: 28



Tremendo. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 11, 2025

Под руководством немецкого специалиста "блауграна" еще не проиграла ни одного матча в 2025 году: 14 побед и 3 ничьих.

В последний раз каталонская дружина терпела неудачу 21 декабря, когда дома не смогла справиться с "Атлетико" (1:2).

Именно с "матрасниками" 16 марта команда Флика сыграет на выезде в рамках Ла Лиги.