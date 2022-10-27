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Казахстанский военнослужащий попал в Книгу рекордов

Военнослужащий пробежал 350 км за двое суток и попал в Книгу рекордов Казахстана Фото: пресс-служба МО РК
Командир боевой машины роты обеспечения учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Рауан Абылханов успешно завершил ультрамарафон. Теперь его имя занесено в Книгу рекордов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что свой забег военнослужащий начал 24 октября из учебного центра "Али", а финишировал 26-го в поселке Шелек Алматинской области.

Всего он пробежал 350 км за 47 часов и 23 минуты.

На финише в поселке Шелек марафонца встретили командование института, сослуживцы, родные и друзья.

Казахстанский военнослужащий попал в Книгу рекордов

Фото: пресс-служба МО РК

Также известно, что Абылханов занимается легкой атлетикой более десяти лет.

Сержант заявил, что его победа – это победа всех сослуживцев, родных, друзей.

Казахстанский военнослужащий попал в Книгу рекордов

Фото: пресс-служба МО РК

Они верили в меня, и я не мог их подвести, приложил все силы для того, чтобы оправдать их надежды.Рауан Абылханов

Представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат. Кроме того, друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль Kia Rio.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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