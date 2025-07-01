Три мировых рекорда за одно путешествие: британка попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Instagram/atlantic_solo_zara
21-летняя жительница Великобритании Зара Лаклан за одно путешествие установила сразу три мировых рекорда, занеся свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.
По данным UPI, девушка стартовала из Лагоса, Португалия, на своей лодке и за 97 дней, 10 часов и 20 минут достигла берегов Кайенны, столицы Французской Гвианы. Таким образом, она стала первой женщиной, пересекшей Атлантику на веслах с материка на материк, а также самой молодой спортсменкой и самым молодым человеком, совершившим подобное одиночное плавание.
Во время путешествия мореплавательница гребла не менее 17 часов в день и спала фрагментами не дольше 90 минут за один раз. Несмотря на тяжелые условия, она заявила, что ожидала гораздо большего страха перед испытанием.
"Это – не для всех, но я молода и знаю, что могу позволить себе так мало сна", – поделилась Зара своими впечатлениями.
О своих приключениях в море девушка рассказывала в социальной сети.
Ранее сообщалось, что флешмоб "Ұлы дала үні" в Талдыкоргане попал в Книгу рекордов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript