Три мировых рекорда за одно путешествие: британка попала в Книгу рекордов Гиннесса

21-летняя жительница Великобритании Зара Лаклан за одно путешествие установила сразу три мировых рекорда, занеся свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По данным UPI, девушка стартовала из Лагоса, Португалия, на своей лодке и за 97 дней, 10 часов и 20 минут достигла берегов Кайенны, столицы Французской Гвианы. Таким образом, она стала первой женщиной, пересекшей Атлантику на веслах с материка на материк, а также самой молодой спортсменкой и самым молодым человеком, совершившим подобное одиночное плавание.

Во время путешествия мореплавательница гребла не менее 17 часов в день и спала фрагментами не дольше 90 минут за один раз. Несмотря на тяжелые условия, она заявила, что ожидала гораздо большего страха перед испытанием.

"Это – не для всех, но я молода и знаю, что могу позволить себе так мало сна", – поделилась Зара своими впечатлениями.

О своих приключениях в море девушка рассказывала в социальной сети.

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