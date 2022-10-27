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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Шарлем Мишелем

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Шарлем Мишелем Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Европейским союзом всегда было одним из главных внешнеполитических приоритетов Казахстана.

Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем Ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень, – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским союзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Глава государства считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Шарлем Мишелем

Фото: akorda.kz

В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

Впервые мы встретились в Брюсселе и с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Отмечаю важность совместной работы на региональном уровне. Рад встрече с Вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата.Шарль Мишель

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Шарлем Мишелем

Фото: akorda.kz

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский союз.

26 октября президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. В рамках визита запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии.

27 октября в резиденции Акорда Касым-Жомарт Токаев встретил Шарля Мишеля.

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