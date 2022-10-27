Казахстанские боксерши выступят сильнейшим составом на ЧА-2022
Женская сборная Казахстана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор и уже находится в Аммане.
Фото: kfb.kz
Главный тренер сборной Казахстана Шамиль Сафиуллин выставил участниц в 12-ти весовых категориях:
48 кг – Алуа Балкибекова (Алматы), чемпионка Азии (2021) и серебряный призер Чемпионата мира (2022).
50 кг – Назым Кызайбай (Алматы), чемпионка Азии (2021) и двукратная чемпионка мира.
52 кг – Жазира Оракбаева (Алматы), серебряный призер молодежного Чемпионата мира.
54 кг – Жайна Шекербекова (Шымкент), финалист Азиатских игр и бронзовый призер Чемпионата мира (2022).
Фото: Instagram/zhaina_shekerbekova51
57 кг – Карина Ибрагимова (Акмолинская область), бронзовый призер Чемпионата мира (2022).
60 кг – Римма Волосенко (Астана), чемпионка Азии (2021).
63 кг – Аида Абикеева (Астана), чемпионка Казахстана (2021).
66 кг – Мадина Нуршаева (Шымкент), победитель Спартакиады РК и чемпионка Азии.
70 кг – Дарига Шакимова (Алматы), чемпионка Азии и бронзовый призер Олимпиады-2016.
Фото: kfb.kz
75 кг – Валентина Хальзова (Астана), чемпионка мира (2016), чемпионка Азии (2021) и бронзовый призер Чемпионата мира (2022).
81 кг – Гульсая Ержан (Кызылорда), финалистка Чемпионата Азии среди молодежи и серебряный призер первенства РК.
+ 81 кг – Ляззат Кунгейбаева (Астана), чемпионка мира и Азии.
В Аммане у нас будет большая работа, это первый шаг к Олимпиаде. Просмотрим здесь основных соперниц, которые будут ждать нас на летних Азиатских играх в Китае в 2023 году. Каждая из наших участниц готова к битве за "золото" Азии. Все сборы и соревнования нами успешно пройдены, ждем хороших результатов.Главнй тренер женской сборной Казахстана по боксу Шамиль Саффиулин
Чемпионат Азии-2022 по боксу стартует 30 октября в Аммане (Иордания).
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