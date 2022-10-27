Казахстанские боксерши выступят сильнейшим составом на ЧА-2022

Фото: kfb.kz

Одно из главных событий этого года – 32-й Чемпионат Азии по боксу, который пройдет в Аммане. В столице Иордании наравне с мужчинами выступят также казахстанские боксерши, которые едут туда в самом оптимальном составе, сообщает Zakon.kz.

Женская сборная Казахстана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор и уже находится в Аммане. Фото: kfb.kz Главный тренер сборной Казахстана Шамиль Сафиуллин выставил участниц в 12-ти весовых категориях: 48 кг – Алуа Балкибекова (Алматы), чемпионка Азии (2021) и серебряный призер Чемпионата мира (2022). 50 кг – Назым Кызайбай (Алматы), чемпионка Азии (2021) и двукратная чемпионка мира.

52 кг – Жазира Оракбаева (Алматы), серебряный призер молодежного Чемпионата мира. 54 кг – Жайна Шекербекова (Шымкент), финалист Азиатских игр и бронзовый призер Чемпионата мира (2022). Фото: Instagram/zhaina_shekerbekova51 57 кг – Карина Ибрагимова (Акмолинская область), бронзовый призер Чемпионата мира (2022). 60 кг – Римма Волосенко (Астана), чемпионка Азии (2021). 63 кг – Аида Абикеева (Астана), чемпионка Казахстана (2021). 66 кг – Мадина Нуршаева (Шымкент), победитель Спартакиады РК и чемпионка Азии. 70 кг – Дарига Шакимова (Алматы), чемпионка Азии и бронзовый призер Олимпиады-2016. Фото: kfb.kz 75 кг – Валентина Хальзова (Астана), чемпионка мира (2016), чемпионка Азии (2021) и бронзовый призер Чемпионата мира (2022). 81 кг – Гульсая Ержан (Кызылорда), финалистка Чемпионата Азии среди молодежи и серебряный призер первенства РК. + 81 кг – Ляззат Кунгейбаева (Астана), чемпионка мира и Азии. В Аммане у нас будет большая работа, это первый шаг к Олимпиаде. Просмотрим здесь основных соперниц, которые будут ждать нас на летних Азиатских играх в Китае в 2023 году. Каждая из наших участниц готова к битве за "золото" Азии. Все сборы и соревнования нами успешно пройдены, ждем хороших результатов. Главнй тренер женской сборной Казахстана по боксу Шамиль Саффиулин Чемпионат Азии-2022 по боксу стартует 30 октября в Аммане (Иордания). Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы. Читайте также The International 2022: прогнозы киберспортсменов на решающие матчи "Барселона" меняет Лигу чемпионов на Лигу Европы Сарвиноз Миркадирова стала чемпионкой турнира по настольному теннису в Египте

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