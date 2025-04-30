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Спорт

Казахстанская боксерша "разнесла" соперницу в Иордании

Бокс, казахстанская боксерша, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 07:38 Фото: kfb.kz
В столице Иордании Аммане идут финальные поединки чемпионата Азии по боксу среди девушек, сообщает Zakon.kz.

29 апреля в борьбу за золотые медали вступили боксерши в возрастной категории U15. В весе до 64 кг чемпионство оспорили Акерке Далабай (Казахстан) и Джуд Хаби (Иордания).

Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу казахстанки.

В Аммане проходит первый, исторический чемпионат Азии под эгидой World Boxing.

Ранее казахстанская таэквондистка завоевала "золото" на клубном чемпионате Азии в Китае.

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Аксинья Титова
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