Казахстанская боксерша "разнесла" соперницу в Иордании
Фото: kfb.kz
В столице Иордании Аммане идут финальные поединки чемпионата Азии по боксу среди девушек, сообщает Zakon.kz.
29 апреля в борьбу за золотые медали вступили боксерши в возрастной категории U15. В весе до 64 кг чемпионство оспорили Акерке Далабай (Казахстан) и Джуд Хаби (Иордания).
Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу казахстанки.
В Аммане проходит первый, исторический чемпионат Азии под эгидой World Boxing.
Ранее казахстанская таэквондистка завоевала "золото" на клубном чемпионате Азии в Китае.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript