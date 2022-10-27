Наблюдатели от СНГ начали мониторинг президентских выборов в Казахстане
Миссия наблюдателей от СНГ открыла штаб, который будет заниматься решением организационных вопросов, в том числе распределением краткосрочных, долгосрочных наблюдателей по регионам, вопросами оценки избирательного законодательства Казахстана.
Сегодня миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании. Ее руководитель – председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Ильхом Нематов
В состав миссии войдут представители всех стран СНГ – более 100 человек, 10 из которых – долгосрочные наблюдатели.
23 человека уже прибыли и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня до выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки. Ильхом Нематов
Он заявил, что также будет создан координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоги работы миссии озвучат 21 ноября.
20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы.
21 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 6 кандидатов в президенты:
Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства.
Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).
Мейрама Кажыкена, выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат".
Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".
Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".
Салтанат Турсынбекову – от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".