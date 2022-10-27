Наблюдатели от СНГ начали мониторинг президентских выборов в Казахстане

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании в Казахстане. Об этом заявил заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Миссия наблюдателей от СНГ открыла штаб, который будет заниматься решением организационных вопросов, в том числе распределением краткосрочных, долгосрочных наблюдателей по регионам, вопросами оценки избирательного законодательства Казахстана.

Сегодня миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании. Ее руководитель – председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Ильхом Нематов

В состав миссии войдут представители всех стран СНГ – более 100 человек, 10 из которых – долгосрочные наблюдатели.

23 человека уже прибыли и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня до выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки. Ильхом Нематов

Он заявил, что также будет создан координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоги работы миссии озвучат 21 ноября.

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы.

21 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 6 кандидатов в президенты:

Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства.

Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

Мейрама Кажыкена, выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат".

Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".