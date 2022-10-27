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Более 1,3 млн казахстанцев имеют задолженность по кредитам

Более 1,3 млн казахстанцев имеют задолженность по кредитам Фото: unsplash
Задолженность по кредитам свыше 90 дней просрочки на сумму 847,5 млрд тенге имеют 1,319 млн казахстанцев. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Первом кредитном бюро (ПКБ) в РК.

По данным ПКБ, число казахстанцев с действующими кредитами в октябре 2022 года составило 7,65 млн человек, из них у более 17% задолженность превышает 90 дней.

На 1 октября 2022 года доля заемщиков с просроченной задолженностью более 90 дней составляет 17,2% от общего числа заемщиков, при этом доля суммы задолженности более 90 дней – 7,2% от совокупной задолженности.Исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева

По предварительным данным Первого кредитного бюро, на 1 октября 2022 года общая сумма кредитов физических лиц составила 13,9 трлн тенге. Причем на банки второго уровня приходится более 12,31 трлн тенге, а на МФО – 934,7 млрд тенге.

Общее количество активных контрактов достигло цифры почти в 17,7 млн единиц. Из них 11,9 млн приходится на потребительские кредиты без залога, на ипотеку – 474 тыс., автокредиты – 329 тыс. и потребительские кредиты с залогом – 344 тыс.Асем Нургалиева

Если говорить о портрете среднестатистического заемщика в Казахстане, то, по данным исполнительного директора ПКБ, возраст 46,3% всех заемщиков находится в диапазоне 30-44 лет, из них доля женщин составляет 56%.

Средний размер выданного кредита составляет 339 тыс. тенге.

20 октября 2022 года на встрече с жителями Жетысуской области президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблему закредитованности казахстанцев. Он пообещал в ближайшее время обнародовать свои предложения по этому вопросу.

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