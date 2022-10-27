Браконьеров задержали в СКО

В полицию Кызылжарского района Северо-Казахстанской области поступил телефонный звонок, что возле озера Жалтыр неизвестные на внедорожнике Kia Sorento разделывают мясо животных. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции СКО.

В ведомстве отметили, что на место выехали сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции, которые задержали четверых мужчин. Они водворены в изолятор временного содержания.

Установлено, что задержанные отстрелили две особи сибирских косуль и разделывали их. Пресс-служба ДП СКО

Также полицейские изъяли два ножа, карабины марки "Вепрь", ружье гладкоствольное, патроны.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 337 УК РК "Незаконная охота", назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

23 октября в Актюбинской области у браконьеров изъяли 176 кг рыбы. Трое мужчин были задержаны полицейскими в районе Каргалинского водохранилища.