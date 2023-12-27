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На центральной площади в селе СКО сгорела праздничная елка

сгорела елка Фото: скриншот видео
27 декабря в селе Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области сгорела новогодняя елка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Петропавловск.news, со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС региона, в 18:40 на центральной площади села произошло возгорание елки. Пожар охватил 4 кв. м.

Огонь ликвидировали до прибытия пожарных.

"Пострадавших нет, предварительная причина – короткое замыкание электропроводов", – рассказали в ДЧС СКО.

В преддверии новогодних праздников ДЧС СКО предупреждает о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в организациях и в кругу семьи. 


Ранее сообщалось, что в Кокшетау главная елка города развалилась от сильного ветра.

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