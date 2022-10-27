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Полиция нашла мать мертвого младенца, обнаруженного на свалке в Актюбинской области

на мусорном полигоне найден мертвый младенец Фото: pexels
Установлена личность матери новорожденного, которого обнаружили на мусорном полигоне в Актюбинской области два дня назад, сообщает Zakon.kz.
23 октября на мусорном полигоне, расположенном по трассе Рождество – Донское в районе села Бадамша Каргалинского района, было обнаружено тело новорожденного мальчика. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена женщина 1995 г.р. По ее словам, она родила мертвого ребенка дома, испугалась и отнесла в мусорный бак, – разъяснили в ДП Актюбинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.

24 октября стало известно, что на мусорном полигоне в Актюбинской области в черном полиэтиленовом пакете обнаружен новорожденный ребенок.

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Оксана Житникова
Актюбинская область
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