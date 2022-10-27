Полиция нашла мать мертвого младенца, обнаруженного на свалке в Актюбинской области

Фото: pexels

Установлена личность матери новорожденного, которого обнаружили на мусорном полигоне в Актюбинской области два дня назад, сообщает Zakon.kz.

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