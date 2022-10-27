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Мужчина рассказал, как нашел трех пропавших детей в горах Алматинской области

Полиция Алматинской области Фото: Из личного архива Ермека Шаршыбаева
В беседе с журналистом Zakon.kz Ермек Шаршыбаев рассказал, что дети слишком высоко забрались на гору. Так малыши пытались убежать от разъяренной собаки, а после не смогли найти тропинку и спуститься вниз.

На трех потерявшихся детей житель Алматы наткнулся рано утром, когда выгонял скот на пастбище. Среди деревьев и небольшой заброшенной дачи мужчина увидел заплаканных и испуганных малышей, которых сразу же забрал к себе домой. Дети замерзли, вся их одежда промокла, и они были голодными.

Я их спросил, что они делают в горах. Они рассказали, что пошли в горы, чтобы собрать листья. Там же за ними погналась собака, малыши испугались и побежали выше по склону, а в итоге потерялись. Сидели дети в старом заброшенном доме моего соседа. Ермек Шаршыбаев

По словам мужчины, накануне он прочитал информацию о пропаже детей в одной из WhatsАpp-рассылок. Ермек тут же снял трех малышей на видео и отправил запись по чатам.

Буквально через час ко мне приехали родители детей, полицейские и волонтеры. Мама малышей не смогла сдержать слез, она не верила, что сможет найти потерявшихся детей. Ермек Шаршыбаев

Дети пропали в горах Алматинской области

Фото: Из личного архива Ермека Шаршыбаева

В полиции Алматинской области позже рассказали детали исчезновения трех детей. 25 октября ближе к полуночи к правоохранителям и волонтерам обратилась мать несовершеннолетних. На поиски было брошено несколько патрулей, а также в районные управления были разосланы ориентировки на пропавших. Спустя сутки малышей нашли и вернули домой.

Автор: Аяулым Жаксылык

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Редакция Zakon.kz
Алматинская область Алматы
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