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Семиметровый питон проглотил женщину в Индонезии

Семиметровый питон проглотил женщину Фото: pixabay
В провинции Джамби (Индонезия) огромный питон длиной 7 метров проглотил 54-летнюю местную жительницу. В момент нападения змеи женщина собирала каучук на плантации, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Mirror, после работы женщина не вернулась домой и семья обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали правоохранители, спустя два дня в окрестностях были найдены сандалии, куртка и нож пропавшей. Позднее поисковый отряд обнаружил гигантского питона с раздувшимся животом. 

В публикации отмечено, что когда полицейские убили рептилию и разрезали ее живот, там было найдено тело погибшей.

20 октября сообщалось, что жительница Костаная обнаружила змею в ванной. Пойманная змея, по словам специалистов, обыкновенный уж из семейства ужеобразных.

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