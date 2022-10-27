Семиметровый питон проглотил женщину в Индонезии

В провинции Джамби (Индонезия) огромный питон длиной 7 метров проглотил 54-летнюю местную жительницу. В момент нападения змеи женщина собирала каучук на плантации, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Mirror, после работы женщина не вернулась домой и семья обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали правоохранители, спустя два дня в окрестностях были найдены сандалии, куртка и нож пропавшей. Позднее поисковый отряд обнаружил гигантского питона с раздувшимся животом.

В публикации отмечено, что когда полицейские убили рептилию и разрезали ее живот, там было найдено тело погибшей.

20 октября сообщалось, что жительница Костаная обнаружила змею в ванной. Пойманная змея, по словам специалистов, обыкновенный уж из семейства ужеобразных.