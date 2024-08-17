Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Индонезии четырехметровый питон проглотил женщину по плечи

питон, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 09:26 Фото: pixabay
В Индонезии четырехметровый питон напал на 74-летнюю женщину, убил ее и пытался проглотить, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, трагедия случилась 14 августа. Родственники заметили, что пожилая женщина по имени Мага исчезла. Семья отправилась на поиски. В итоге тело пропавшей нашли со следами укусов на голове и ногах. Рядом лежала четырехметровая змея.

Очевидцы утверждают, что питон проглотил тело по плечи, однако не справился и срыгнул добычу. Совершить вторую попытку он не успел: его забили местные жители.

"С июня 2024 года в Индонезии зафиксировали уже три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом", – уточняет издание.

В Индонезии встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Они атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком.

6 июня 2024 года внутри пятиметрового питона в Индонезии погибла 45-летняя мать четверых детей. Змея проглотила женщину полностью. 

Читайте также

Арктика, вечная мерзлота
Ученые рассказали об опасных залежах ртути в Арктике
коронавирус, COVID-19
Неврологические осложнения после COVID-19 могут сохраняться несколько лет – исследование
Авиашоу
Во Франции разбился частный коллекционный самолет
Андрей Дюсупов
Индонезия 2024 год Змеи
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: