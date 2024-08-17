В Индонезии четырехметровый питон проглотил женщину по плечи

В Индонезии четырехметровый питон напал на 74-летнюю женщину, убил ее и пытался проглотить, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, трагедия случилась 14 августа. Родственники заметили, что пожилая женщина по имени Мага исчезла. Семья отправилась на поиски. В итоге тело пропавшей нашли со следами укусов на голове и ногах. Рядом лежала четырехметровая змея.

Очевидцы утверждают, что питон проглотил тело по плечи, однако не справился и срыгнул добычу. Совершить вторую попытку он не успел: его забили местные жители.

"С июня 2024 года в Индонезии зафиксировали уже три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом", – уточняет издание.

В Индонезии встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Они атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком.

6 июня 2024 года внутри пятиметрового питона в Индонезии погибла 45-летняя мать четверых детей. Змея проглотила женщину полностью.