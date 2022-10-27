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На 4 путевки в плей-офф Лиги чемпионов претендуют восемь клубов

Футбол ЛЧ Плей-офф Фото: Instagram/championsleague
В Лиге чемпионов УЕФА осталось провести заключительный шестой тур, матчи которого пройдут 1 и 2 ноября. Шансы на продолжение борьбы в плей-офф ЛЧ имеют восемь команд, а оставшихся мест всего лишь четыре, сообщает Zakon.kz.

После завершения пятого тура Лиги чемпионов стали известны еще три коллектива, которые сыграют в 1/8 финала данного турнира. Это трехкратный чемпион Европы –"Интер" и победители Лиги чемпионов разных лет – "Порту" и "Ливерпуль". А всего к этому часу уже 12 команд из 16 пробились в плей-офф.

Футбол ЛЧ Плей-офф

Фото: Instagram/championsleague

Кроме вышеназванной тройки, в 1/8 финала Лиги чемпионов ранее завоевали путевки: "МанСити", "Боруссия", "Наполи", "Брюгге", "Бенфика", "Реал", "Бавария", "Челси" и ПСЖ.

Кандидатами в список Топ-16 лучших клубов Европы являются: "Айнтрахт", "РБ Лейпциг", "Ред Булл Зальцбург", "Марсель", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Милан" и "Шахтер".

Футбол Список Плей-офф ЛЧ

Фото: Instagram/championsleague

Жеребьевка 1/8 финала состоится 7 ноября. Матчи первого круга плей-офф назначены на февраль 2023 года.

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