В Актобе задержали 9 подозреваемых в двойном убийстве
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Сотрудники полиции установили подозреваемых в убийстве двух граждан в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.
Ранее полиция задержала троих подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.
В одном из населенных пунктов, расположенном в 400 км от областного центра, задержаны еще шестеро подозреваемых.Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области
По данному факту проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство".
26 октября 2022 года в Актобе напротив банного комплекса, расположенного по ул. К. Нокина, на берегу реки Илек обнаружены два тела неизвестных лиц. Ход расследования взял на личный контроль прокурор области Халидулла Дауешов.
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