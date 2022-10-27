В Актобе задержали 9 подозреваемых в двойном убийстве

Сотрудники полиции установили подозреваемых в убийстве двух граждан в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.

Ранее полиция задержала троих подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

В одном из населенных пунктов, расположенном в 400 км от областного центра, задержаны еще шестеро подозреваемых. Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство".

26 октября 2022 года в Актобе напротив банного комплекса, расположенного по ул. К. Нокина, на берегу реки Илек обнаружены два тела неизвестных лиц. Ход расследования взял на личный контроль прокурор области Халидулла Дауешов.