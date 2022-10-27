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Золото дешевеет из-за укрепления доллара

Результаты торгов по котировкам золота Фото: pixabay
По результатам фондовых рынков котировки золота 27 октября снизились на фоне роста доллара. Инвесторы считают, что обнародование экономических данных будет иметь свое воздействие на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Zakon.kz.

Утром спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1662,79 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 1666,70 доллара за унцию.

На рынке золота, судя по всему, происходит смена настроений на фоне экономической неопределенности. Сейчас будет важно, что скажет Европейский центральный банк (ЕЦБ), а не что он сделает, – считает аналитик StoneX Рона О'Коннелл.

ЕЦБ уже поднял процентные ставки самыми быстрыми темпами в истории. По прогнозам, Центральный банк объявит об очередном повышении процентных ставок для борьбы с инфляцией.

По словам эксперта, ожидается, что ФРС в ноябре повысит ставку на 75 базисных пунктов, и, вероятно, поступит так же в декабре.

Говорить о смене политики ФРС преждевременно, – добавила она.

Большинство экономистов прогнозируют повышение процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов в декабре. Рост процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

Кроме того, в центре внимания инвесторов в четверг находится заседание ЕЦБ, а также предварительная оценка ВВП США, которая будет представлена Министерством торговли позднее в течение дня.

Доллар же вырос на 0,3% против корзины других валют, поумерив привлекательность золота для покупателей из-за рубежа.

Золото будет торговаться в пределах диапазона 1680-1700 долларов, и как только его верхняя граница будет пробита, можно говорить о начале устойчивого повышательного тренда, – отметил консультант Metals Focus Харшал Барот.

Серебро на рынке спот упало на 1,5%, до 19,32 доллара за унцию, платина снизилась на 0,8%, до 943,43 доллара, а палладий торговался почти без изменений, по 1962,41 доллара.

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