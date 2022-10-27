Золото дешевеет из-за укрепления доллара
Утром спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1662,79 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 1666,70 доллара за унцию.
На рынке золота, судя по всему, происходит смена настроений на фоне экономической неопределенности. Сейчас будет важно, что скажет Европейский центральный банк (ЕЦБ), а не что он сделает, – считает аналитик StoneX Рона О'Коннелл.
ЕЦБ уже поднял процентные ставки самыми быстрыми темпами в истории. По прогнозам, Центральный банк объявит об очередном повышении процентных ставок для борьбы с инфляцией.
По словам эксперта, ожидается, что ФРС в ноябре повысит ставку на 75 базисных пунктов, и, вероятно, поступит так же в декабре.
Говорить о смене политики ФРС преждевременно, – добавила она.
Большинство экономистов прогнозируют повышение процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов в декабре. Рост процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.
Кроме того, в центре внимания инвесторов в четверг находится заседание ЕЦБ, а также предварительная оценка ВВП США, которая будет представлена Министерством торговли позднее в течение дня.
Доллар же вырос на 0,3% против корзины других валют, поумерив привлекательность золота для покупателей из-за рубежа.
Золото будет торговаться в пределах диапазона 1680-1700 долларов, и как только его верхняя граница будет пробита, можно говорить о начале устойчивого повышательного тренда, – отметил консультант Metals Focus Харшал Барот.
Серебро на рынке спот упало на 1,5%, до 19,32 доллара за унцию, платина снизилась на 0,8%, до 943,43 доллара, а палладий торговался почти без изменений, по 1962,41 доллара.