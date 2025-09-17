Доллар падает на мировых рынках, а золото дорожает – как на этом заработать

На мировых финансовых рынках происходят тектонические сдвиги, и их катализатором является Федеральная резервная система США. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, после которого ожидается снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,0-4,25%, сообщает Zakon.kz.

Этот шаг (который, разумеется, уже полностью заложен в рыночные ожидания с вероятностью 96%) сигнализирует о смене финансового курса в Америке и переходе к смягчению монетарной политики. Само собой, что первыми на ожидаемое снижение ставки отреагировали два ключевых актива – доллар и золото.

Почему ФРС меняет курс?

Решение о снижении ставки пройдет на макроэкономических данных, которые указывают на замедление экономики США. Это ослабление рынка труда. В августе было создано всего 22 тысячи новых рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 4,3%. Число безработных в стране достигло 7,4 млн. Такие данные приводит в ежемесячном докладе Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда США. При этом инфляция, хоть и снизилась, все еще превышает целевой показатель ФРС в 2%, достигнув 2,9%. В ответ на это ФРС смещает фокус на поддержку занятости и стимулирование экономической активности. При этом все эти события происходят на фоне сильнейшего политического давления со стороны Белого дома, где президент Дональд Трамп призывает к более решительным действиям.

Несмотря на внутренние разногласия в ФРС, рынки ожидают как минимум еще два снижения ставки до конца года. Часть аналитиков, включая экспертов из Morgan Stanley, прогнозируют серию снижений на каждом заседании вплоть до января 2026 года, если динамика рынка труда продолжит ухудшаться:

Сентябрь 2025 – снижение на 25 б.п.

Октябрь 2025 – еще на 25 б.п.

Декабрь 2025 – на 25 б.п.

Январь 2026 – на 25 б.п.

Как реагируют рынки?

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики уже привели к падению курса доллара. Индекс доллара (DXY) снизился до 96,34 – самого низкого уровня с лета 2025 года. За последние четыре недели DXY потерял больше 1%, а с начала года его падение составило свыше 12%.

Фото: Zakon.kz

В условиях ослабления американской валюты золото вновь продемонстрировало свою роль защитного актива. Цена драгоценного металла достигла исторического максимума, превысив отметку 3735 долларов за тройскую унцию, хотя затем немного скорректировалась до 3702 долларов за фьючерс на декабрь. С начала года золото уже подорожало почти на 35%, демонстрируя устойчивый восходящий тренд.

Как на всем этом заработать?

В текущей ситуации многие инвесторы, в том числе из Казахстана, пересматривают свои подходы. Финансист Арсен Темирбаев считает, что для агрессивных инвесторов сейчас хорошее время для формирования позиции по фьючерсам доллар против тенге.

С учетом высокой инфляции и перманентного ослабления тенге покупка долларов может быть оправданной мерой для сохранения сбережений.

"Важно соблюдать основное правило: не вкладывать все средства в одну валюту. Лучшим решением будет диверсификация активов, включая евро, золото и другие инструменты". Арсен Темирбаев

Что дальше: взгляд инвестора

Предстоящее заседание ФРС – начало нового финансового цикла. Если регулятор действительно начнет серию снижений, это создаст благоприятные условия для продолжения тренда на ослабление доллара и рост цен на золото, предупреждает финансист.

Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшими экономическими данными по США, такими как розничные продажи, показатели рынка жилья и инфляция. Именно они будут определять темп и масштаб будущих решений ФРС. В условиях, когда монетарная политика США становится более мягкой, активы-убежища и товары могут продолжить привлекать капитал, в то время как доллар будет находиться под давлением.

В конце добавим, что тенге продолжает мягкое ослабление к доллару США. По итогам торгов на бирже KASE 17 сентября курс доллара составил 541,01 (падение за сутки 1,25 тенге).