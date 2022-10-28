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В Нидерландах массово закрываются пекарни

пекарня Фото: pixabay
Голландская ассоциация предпринимателей по производству хлеба и кондитерских изделий заявила о том, что, в связи с энергетическим кризисом и с резким ростом цен на сырье, в стране вынуждены закрыться около 20 пекарен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал NL Times, затраты пекарен увеличились на 80%.

Директор ассоциации Мари-Элен Зенгеринк подчеркнула, что это касается всего бизнеса. По ее словам, сотни сотрудников пекарен могут остаться без работы.

В дополнение к высоким затратам пекари также сталкиваются с уменьшением числа клиентов, что сказывается на обороте.

Большинство пекарей в последнее время подняли цены в 2-3 раза, но так не может продолжаться бесконечно. Люди должны продолжать покупать хлеб и выпечку. Мари-Элен Зенгеринк

По ее словам, власти должны принять меры. Директор ассоциации отметила, что бизнесмены не увидели снижения тарифов, когда цена на газ упала.

Это правда, что цена на газ падает, но пекари еще не видят этого снижения в своих счетах за электроэнергию. А потребность в этом сейчас высока… Кабинет министров мог бы компенсировать разницу между ценой на энергоносители тогда и сейчас авансом, - отметила глава ассоциации.

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