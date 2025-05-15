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Мир

Предприниматели массово закрывают бизнесы в Великобритании

Великобритания теряет бизнес-компании , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 06:06 Фото: pixabay
В Великобритании зафиксирован резкий рост числа добровольных ликвидаций бизнес-компаний, сообщает Zakon.kz.

Такой спад бизнеса пришелся на 2024-2025 финансовый год, передает Financial Times. По данным Companies House, количество таких случаев достигло 12 602. Это второй по величине показатель после пандемийного 2020 года.

Основной причиной стали изменения в налоговой политике. С 6 апреля 2025 года ставка налога на прирост капитала увеличилась с 10% до 14%, а в 2026 году ожидается повышение до 18%.


Кроме того, на решение повлияли:

  • экономическая нестабильность;
  • рост издержек;
  • сложные условия ведения бизнеса.

При этом в 2024 году Великобритания столкнулась со значительным оттоком состоятельных лиц. Оказалось, что более 10 тыс. миллионеров покинули страну. Тенденция также объясняется нестабильностью и налоговыми изменениями, среди которых отмена специального режима для нерезидентов.

Между тем, автомобильный концерн BMW выпустил дебютную парфюмерную линейку.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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