МАГАТЭ проверит два ядерных объекта Украины

С запросом о проведении проверки выступила украинская сторона после российских заявлений о "грязных бомбах", сообщает Zakon.kz.

После заявлений России о якобы планах Киева "устроить провокацию с грязной бомбой" международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет независимую проверку двух ядерных объектов Украины, сообщается на сайте агентства.

С запросом о проведении проверки выступила украинская сторона, отмечает МАГАТЭ. Он был направлен после того, как Россия сделала несколько заявлений о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы "проведут независимые проверки на этих объектах" для обнаружения любого "перенаправления ядерного материала".

МАГАТЭ также подтвердило, что месяц назад агентство обследовало одно из двух мест, и никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов обнаружено не было.