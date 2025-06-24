МАГАТЭ зафиксировало локальные утечки на ядерных объектах Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 24 июня заявил о необходимости как можно скорее возобновить работу по проверке гарантий на ядерных объектах Ирана, сообщает Zakon.kz.

По оценке агентства, были серьезно повреждены ключевые иранские ядерные объекты.

В письме министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи Гросси предложил провести личную встречу и подчеркнул, что восстановление сотрудничества с МАГАТЭ имеет решающее значение для достижения устойчивого дипломатического решения по иранской ядерной программе.

По данным агентства, инспекторы МАГАТЭ находились в Иране в течение всего конфликта и готовы в кратчайшие сроки вернуться к полноценной работе, включая проверку состояния запасов ядерных материалов – в частности, более 400 кг урана, обогащенного до 60%, последний раз зафиксированного перед началом израильских авиаударов 13 июня.

МАГАТЭ также подтвердило, что вследствие ударов по объектам в Араке, Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы локальные утечки радиоактивных и химических веществ на территории самих объектов. Вне площадок повышение радиационного фона не зарегистрировано.

"Ядерные объекты не должны становиться целями военных атак – это создает реальный риск радиационной аварии", – подчеркнул Гросси.

По предварительным данным, в результате американских авиаударов повреждены подъездные пути к подземному комплексу в Фордо и один из входов, а в Натанзе – ударные воронки над залами хранения и обогащения урана. Это могло привести к загрязнению внутри объекта, отметили в агентстве.

При этом, как уточнил Гросси, исследовательские и энергетические реакторы Ирана не подвергались атаке. МАГАТЭ заверяет, что угрозы для населения и окружающей среды в соседних странах нет.

Ранее Израиль заявил, что кампания против Ирана не завершена и начинается новая фаза.

