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Тимофей Скатов проиграл во втором круге "Челленджера" в Перу

Тимофей Скатов не вышел во второй круг Фото: ФТК
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов уступил аргентинцу Сантиаго Родригезу Таверне (162-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:2., сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов проиграл Сантиаго Родригезу Таверне во втором круге турнира категории "Челленджер" в Лиме (Перу), сообщает Prosports.kz.

На корте теннисисты провели один час и 32 минут. За это время казахстанец допустил одну двойную ошибку, реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати возможных и выполнил две подачи на вылет.

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