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Тимофей Скатов вышел в финал второго в сезоне "Челленджера"

Тимофей Скатов вышел в финал второго в сезоне &quot;Челленджера&quot; Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (230 АТР) 6 июля пробился в финал "Челленджера во французском городе Труа, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале казахстанец обыграл итальянца Лоренцо Жустино (343 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

В финале Скатов сыграет с победителем французского противостояния между Лилианом Мармузесом и Габриелем Дебру. В мае этого года Тимофей выиграл "Челленджер" в Германии.

Ранее Тимофей Скатов провел матч первого круга в одиночном разряде. 

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Тимофей Скатов Казахстан 2024 год Хорошие новости Теннис
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