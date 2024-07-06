Тимофей Скатов вышел в финал второго в сезоне "Челленджера"

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (230 АТР) 6 июля пробился в финал "Челленджера во французском городе Труа, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале казахстанец обыграл итальянца Лоренцо Жустино (343 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

В финале Скатов сыграет с победителем французского противостояния между Лилианом Мармузесом и Габриелем Дебру. В мае этого года Тимофей выиграл "Челленджер" в Германии.

Ранее Тимофей Скатов провел матч первого круга в одиночном разряде.