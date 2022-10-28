23 тысячи студентов хотят перевестись из Украины в медвузы Казахстана

О потоке заявлений рассказал министр науки и высшего образования. Саясат Нурбек на встрече с преподавателями Восточно-Казахстанского университета отметил, что речь идет о молодых людях из Индии и Пакистана, сообщает Zakon.kz.

23 тысячи студентов из Индии и Пакистана сейчас стучатся в наши двери. Это те студенты, которые обучались в украинских медуниверситетах и по понятным причинам обучаться они там не могут. И сейчас мы сидим, думаем, что бы мы могли с ними сделать? Саясат Нурбек

Поступают подобные заявления и от иностранных студентов российских вузов. Кроме того, желание преподавать в Казахстане выказали и профессора этих медуниверситетов, сообщает телеканал "Астана".

Но, к сожалению, новые академические хабы в нашей стране в последние годы не строились, серьезные вливания в эту инфраструктуру делали в 70-х годах прошлого столетия, отметил министр.

Нам надо будет серьезно думать над академической инфраструктурой. Сможем ли мы принять, поглощать и обрабатывать такое количество растущее, и это давление будет расти. Саясат Нурбек

Выход министр видит не только в расширении зданий университетов, но и в цифровых вузах. По словам Саясата Нурбека, модели таких учебных заведений уже разрабатывают.