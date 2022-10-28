Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

23 тысячи студентов хотят перевестись из Украины в медвузы Казахстана

студенты медвуза Фото: Zakon.kz
О потоке заявлений рассказал министр науки и высшего образования. Саясат Нурбек на встрече с преподавателями Восточно-Казахстанского университета отметил, что речь идет о молодых людях из Индии и Пакистана, сообщает Zakon.kz.
23 тысячи студентов из Индии и Пакистана сейчас стучатся в наши двери. Это те студенты, которые обучались в украинских медуниверситетах и по понятным причинам обучаться они там не могут. И сейчас мы сидим, думаем, что бы мы могли с ними сделать?Саясат Нурбек

Поступают подобные заявления и от иностранных студентов российских вузов. Кроме того, желание преподавать в Казахстане выказали и профессора этих медуниверситетов, сообщает телеканал "Астана".

Но, к сожалению, новые академические хабы в нашей стране в последние годы не строились, серьезные вливания в эту инфраструктуру делали в 70-х годах прошлого столетия, отметил министр.

Нам надо будет серьезно думать над академической инфраструктурой. Сможем ли мы принять, поглощать и обрабатывать такое количество растущее, и это давление будет расти. Саясат Нурбек

Выход министр видит не только в расширении зданий университетов, но и в цифровых вузах. По словам Саясата Нурбека, модели таких учебных заведений уже разрабатывают.

Читайте также

Дети с особыми образовательными потребностями: какие новшества внедрены за последнее время

Сферу образования изменит TikTok, считает Саясат Нурбек

Данияр Кунафин
Нурбек Саясат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Рамиль Мухоряпов
Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления