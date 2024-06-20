В какие страны уезжают учиться казахстанские студенты

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, какие страны выбирают для обучения казахстанские студенты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, на сегодняшний день в зарубежных вузах учатся больше 80 тыс. казахстанских студентов.

"Больше всего студентов обучаются в России – свыше 60 тыс. В рамках программы "Болашак" у нас тоже свыше тысячи студентов сейчас, в основном в Великобритании, в европейских странах, также растет направление в США. Активно идет набор наших выпускников школ со стороны университетов Гонконга и Южной Кореи. Порядка 450 обучаются в Гонконге и 1 тыс. студентов в Южной Корее", – рассказал Саясат Нурбек.

Министр также объяснил продолжающийся отток казахстанских студентов за рубеж.

"В больших странах, у наших соседей, с хорошей системой образования, базирующейся на своих или международных стандартах, сейчас идет демографический спад, в той же Южной Корее, Японии, в Гонконге, Сингапуре. И сейчас активно из этих стран идет набор молодежи. То есть даже наши корейские партнеры не стали скрывать и сказали, что у них одна из задач – забрать самых талантливых студентов отсюда, чтобы они могли работать в Южной Корее. Мы на это согласились, ничего страшного, пусть опыт получат, тем более там проблему демографическую нам тоже надо решать", – отметил Саясат Нурбек.

Еще один фактор, по мнению главы Миннауки, качество национального отечественного образования. Поэтому сейчас министерство активно открывает филиалы зарубежных вузов в Казахстане, чтобы казахстанские выпускники могли получать образование по стандартам заграничных вузов на Родине.

"Вот эта филиальная сеть, это и есть один из ключевых наших инструментов, чтобы поднять качество образования там, где наши региональные университеты ослаблены. И вот буквально за год-два уже программы другие, преподаватели иностранные, культура меняется, и самое главное, стандарты качества мы прямо сейчас очень жестко внедряем в процессы наших региональных университетов. Поэтому, если чуть-чуть дадите нам еще время, я думаю, два-три года, вы почувствуете прямо, как качество будет меняться", – заявил Саясат Нурбек.

Ранее министр рассказал, как филиалы зарубежных вузов в Казахстане будут проводить отбор абитуриентов.