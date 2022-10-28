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В Актобе появился гигантский мурал с Димашем Кудайбергеном

мурал Димаша Кудайбергена появился в Актобе Фото: скриншот видео
На стене одной из многоэтажек Актобе появился мурал казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Высота изображения составляет не менее 18 метров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации регионального издания "Диапазон", известный артист родился в Актобе в семье певцов Каната и Светланы Айтбаевых. Поэтому авторы проекта решили запечатлеть его в родном городе.

Команда художников уверена, что огромная яркая композиция будет радовать горожан.

На странице "Мой город" сказано, что высота изображения составляет более девяти этажей. А это не менее 18 метров. Также мастера рассказали, что для работы они использовали специальные аэрозольные краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады.

Это не первый мурал, посвященный заслуженному деятелю Казахстана. 21 октября сообщалось, что мурал Димаша Кудайбергена появился в колонии Карагандинской области. Его нарисовал осужденный ко Дню Республики.

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Кудайберген Димаш Актобе
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