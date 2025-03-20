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Культура и шоу-бизнес

Посвященный Димашу Кудайбергену билборд появился в столице Испании

В Испании появился билборд с Димашем Кудайбергеном, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:21 Фото: Instagram/dimash.news
18 марта в Мадриде на одной из оживленных станций метро Legazpi появился билборд с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном и названием его новой песни Love’s not over yet, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте певца, билборд будет находиться там в течение месяца, чтобы тысячи пассажиров, проходящих через станцию каждую неделю, могли познакомиться с творчеством казахстанского артиста.

На билборде размещен QR-код, который позволяет любому желающему перейти к прослушиванию песни. Инициатива реализована благодаря совместным усилиям поклонников из Dimash Qudaibergen Official Fan Club Spain и ассоциации Great Kazakh Voice.

"Это первый подобный проект в Испании, но, вероятно, не последний", – подметили участники акции.

Подобный проект уже реализовали в Перу.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген между тем готовит новые композиции, которые намерен представить в Лондоне.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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