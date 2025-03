Посвященный Димашу Кудайбергену билборд появился в столице Испании

Фото: Instagram/dimash.news

18 марта в Мадриде на одной из оживленных станций метро Legazpi появился билборд с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном и названием его новой песни Love’s not over yet, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте певца, билборд будет находиться там в течение месяца, чтобы тысячи пассажиров, проходящих через станцию каждую неделю, могли познакомиться с творчеством казахстанского артиста. На билборде размещен QR-код, который позволяет любому желающему перейти к прослушиванию песни. Инициатива реализована благодаря совместным усилиям поклонников из Dimash Qudaibergen Official Fan Club Spain и ассоциации Great Kazakh Voice. "Это первый подобный проект в Испании, но, вероятно, не последний", – подметили участники акции. Подобный проект уже реализовали в Перу. Казахстанский певец Димаш Кудайберген между тем готовит новые композиции, которые намерен представить в Лондоне.

