В ЗКО ветеран Великой Отечественной войны отметил 98-летие

С начала Великой Отечественной войны прошло восемь десятков лет, все меньше с каждым днем свидетелей тех страшных событий. Поэтому радуют такие вести о наших ветеранах, прошедших всю войну, которые отмечают свои почтенные года в хорошем здравии.

Фронтовик-десантник, солдат противотанковой обороны Вениамин Пантелеевич Скаленко воевал в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Родился он в 1924 году в селе Бурлин Теректинского района Западно-Казахстанской области.

В свой день рождения ветеран рассказал о военных и трудовых подвигах участников Великой Отечественной войны. В годы войны, будучи радиотелеграфистом, Вениамин Скаленко умел быстро передавать срочные сообщения в любых условиях военного времени, скорость приема и передачи сигналов азбуки Морзе доходила до 110 знаков в минуту.

Солдат обеспечивал беспрерывный обмен информацией между командиром и подразделениями, работая практически круглые сутки, вкладывая все силы и приближая день победы. Аким области Гали Искалиев поздравил ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Уральска Вениамина Скаленко с его 98-летием.

Ваша жизнь – это подвиг. Каждому из нас нужно учиться у людей старшего поколения любви к Родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во имя достижения великой цели. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и всех земных благ! – пожелал аким области.

Также ветерана поздравили военнослужащие Национальной гвардии РК. Крепкого здоровья и долголетия Вениамину Пантелеевичу пожелал заместитель командира воинской части 5517 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Жанибек Сарсенов. Офицер поблагодарил ветерана за мужество, проявленное в годы войны, и самоотверженный труд в мирное время.

Меня призвали в армию в 42-м году, когда окончил 9 классов. Погрузили в тележки, на лошадях привезли в военкомат, зачислили в Ленинградское военное училище связи. Проучился с августа 42 года по июнь 43 года и нас направили под Москву в воздушно-десантные войска в г. Дмитров. Потом Карельский фронт, форсирование реки Свирь. По болотам Карелии и в Финляндию вошли, прошли больше 400 километров по непролазным болотистым местам. Освобождали Венгрию, Будапешт, Австрию, Вену, воевал в Чехословакии, Братиславе, Брно, и закончилась для меня война в мае 1945 года, – рассказал Вениамин Скаленко.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Подполковник Жанибек Сарсенов заявил, что наш долг – помнить о поколении победителей.