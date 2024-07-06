В Алматы со 102-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В Алматы поздравили со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Изгилика Дабаева. Ветеран посвятил всю свою жизнь служению Родине. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Изгилик Нурмагамбетович Дабаев родился 6 июля 1922 года в Шалкарском районе Актюбинской области.

Боевая биография Изгилика Дабаева началась в апреле 1941 года, когда он был призван Актюбинским райвоенкоматом. С июня 1941 года по 28 апреля 1945 года он служил заместителем командира батальона в составе 101-й стрелковой бригады.

В Великую Отечественную войну Изгилик Дабаев сражался в составе 4-й танковой армии и принимал участвовал в битве на Орловско-Курской дуге, сражался на Калининском, Брянском, Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Был дважды ранен и контужен.

Фото: МО РК

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", за освобождение Минска и Смоленска и за участие в битве на Курской дуге.

После войны Изгилик Дабаев занимался журналистикой, стал членом Союза журналистов СССР, возглавлял отдел наград Верховного Совета Казахской ССР. Ему довелось общаться с такими известными политиками, как Леонид Брежнев и Динмухамед Кунаев.

Несмотря на свой возраст, ветеран Великой Отечественной войны остается бодрым и активным. Он воспитал трех сыновей и дочь.

Ранее портал Zakon.kz рассказал, как в ВКО ветерана Великой Отечественной войны поздравили с вековым юбилеем.