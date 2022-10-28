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Несколько школ "заминировали" в Кокшетау

Несколько школ "заминировали" в Кокшетау Фото: pixnio
В Кокшетау 28 октября "заминировали" несколько школ. Экстренные службы проверяют учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что в школе-интернате №3 "Дарын" заложено взрывное устройство.

Как отметили в пресс-службе ДП Кокшетау, по указанному адресу выехали полицейские и другие экстренные службы. Территория школы была оцеплена, эвакуированы учащиеся, преподавательский состав и администрация школы.

Специалистами-взрывотехниками и кинологами помещения школы исследованы, взрывных устройств не обнаружено.

Позже поступило еще одно сообщение о взрывных устройствах в других средних учебных заведениях, где соответствующими службами проводятся проверки.

23 сентября в Актобе "заминировали" восемь школ. Экстренные службы проверили учебные заведения, взрывные устройства не были обнаружены.

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