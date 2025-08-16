Девочка застряла в стиральной машине в ВКО: ее подружка вызвала спасателей
Две школьницы в Риддере остались одни дома и играли. Одна из них случайно застряла в барабане стиральной машины, сообщает Zakon.kz.
Ее подружка не растерялась и обратилась за помощью к спасателям.
В МЧС отметили, что обоим девочкам по 11 лет, и похвалили школьниц за правильную реакцию в экстренной ситуации.
"Спасатель пришел на помощь и аккуратно извлек ноги ребенка", – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили родителям о необходимости быть бдительными, не оставлять детей одних и обязательно научить их при чрезвычайной ситуации звонить на номер 112.
Ранее в Кызылорде помощь спасателей потребовалась трехлетнему ребенку, голова которого застряла в железном заборе.
