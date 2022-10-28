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Синоптики прогнозируют метель в Казахстане в выходные

Синоптики прогнозируют метель на выходных Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части страны.

По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе – низовая метель.

30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана – сильный дождь со снегом.

Температуры воздуха:

  • на западе повышение ночью от -2...+8°С до +2...+11°С, днем от +3...+12°С до +7...+17°С;

  • на северо-западе повышение ночью от -13...+2°С до -7...+3°С, днем от -5...+8°С до 0...+10°С;

  • на севере ночью повышение от -5...-10°С до -7...+2°С, днем от -3...+2°С до 0...+5°С;

  • в центре ночью повышение от -5...-13°С до -3...+5°С, днем от -3...+8°С до 0...+8°С;

  • на востоке повышение ночью от -5...-13°С до -6...+3°С.

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