Синоптики прогнозируют метель в Казахстане в выходные

Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части страны.

По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе – низовая метель.

30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана – сильный дождь со снегом.

на западе повышение ночью от -2...+8°С до +2...+11°С, днем от +3...+12°С до +7...+17°С;

на северо-западе повышение ночью от -13...+2°С до -7...+3°С, днем от -5...+8°С до 0...+10°С;

на севере ночью повышение от -5...-10°С до -7...+2°С, днем от -3...+2°С до 0...+5°С;

в центре ночью повышение от -5...-13°С до -3...+5°С, днем от -3...+8°С до 0...+8°С;