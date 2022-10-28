Синоптики прогнозируют метель в Казахстане в выходные
Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части страны.
По республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, на западе – низовая метель.
30 октября в горных районах юга, юго-востока Казахстана – сильный дождь со снегом.
Температуры воздуха:
на западе повышение ночью от -2...+8°С до +2...+11°С, днем от +3...+12°С до +7...+17°С;
на северо-западе повышение ночью от -13...+2°С до -7...+3°С, днем от -5...+8°С до 0...+10°С;
на севере ночью повышение от -5...-10°С до -7...+2°С, днем от -3...+2°С до 0...+5°С;
в центре ночью повышение от -5...-13°С до -3...+5°С, днем от -3...+8°С до 0...+8°С;
на востоке повышение ночью от -5...-13°С до -6...+3°С.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ