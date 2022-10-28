В Казахстане сократилось производство деревянной офисной мебели

Производство деревянной офисной мебели в Казахстане понизилось на 10,1% и составило 173 307 единиц. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики 28 октября, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане в основном изготавливают деревянную мебель для столовых и гостиниц, кухонную мебель, спальные гарнитуры, табуреты и стулья, а также специальную мебель с металлическим каркасом.

Наибольший рост производства показал сегмент мебели с металлическим каркасом для сиденья – на 9,8%, за девять месяцев было произведено 869 128 единиц продукции.

Также рост продемонстрировало производство кухонной мебели – 72 991 единица, это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам апреля годовой рост цен составил сразу 13%. Годом ранее этот показатель был равен 6,4%.