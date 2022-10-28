Актау затопило после дождя

С ночи до утра 28 октября синоптики прогнозировали в Актау сильный дождь. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, по состоянию на 11:00 спецмашинами коммунальных служб откачано 728 куб. м воды на улицах Актау, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, так как синоптики сообщили, что осадки в Актау ожидаются и в первой половине дня.

В связи с усилением осадков с 10:00 до 11:00 работники ТОО "Қала жолдары" на дневном дежурстве проводят работы по откачке собранных вод на автодорогах... По состоянию на 11:00 откачано 728 куб. м воды. Пресс-служба акимата Актау

В работах задействованы 60 дорожных рабочих, восемь мотопомп, бойлер (ассенизатор), восемь автомобилей "Газель", а также восемь сотрудников ДЧС, две пожарные техники и две мотопомпы; от ГКП "КЖСА" – бойлер.

26 октября в Туркестанской области с 01:00 до 7:00 прошел сильный дождь. В результате непогоды погиб ребенок 2020 г. р. – он остался без присмотра взрослых, упал в яму с дождевой водой и утонул. Также сообщалось о подтоплении частного жилого дома, 21 дворовой территории. Вместе с тем в Казыгуртском, Байдибекском, Сарыагашском районах погибло 13 голов мелкого рогатого скота.