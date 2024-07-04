Семей затопило проливными дождями

Фото: Telegram/semeyakimdigi

В Семее 4 июля 2024 года после проливных дождей затопило улицы. В городском акимате рассказали, сколько спецтехники задействовано в работах по откачке воды, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что работы по откачке дождевых вод ведутся в круглосуточном режиме. "На данный момент в откачке воды задействованы 10 единиц вакуумных ассенизаторских машин. Также на очистке водоприемных колодцев дренажно-ливневых канализаций задействована илососная и каналопромывочная техника", – уточнили в пресс-службе акимата Семея. Вместе с тем власти города поделились кадрами затопления. В начале июня 2024 года на Астану обрушился мощный ливень, из-за которого затопило центральную часть города. О том, какая погода ожидается в Казахстане в предстоящую пятницу, 5 июля, можете узнать здесь. Читайте также Пыльная буря, жара до +40 и ливень: в каких регионах РК объявлено штормовое предупреждение

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