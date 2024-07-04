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Семей затопило проливными дождями

Семей затопило проливными дождями, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 19:30 Фото: Telegram/semeyakimdigi
В Семее 4 июля 2024 года после проливных дождей затопило улицы. В городском акимате рассказали, сколько спецтехники задействовано в работах по откачке воды, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что работы по откачке дождевых вод ведутся в круглосуточном режиме.

"На данный момент в откачке воды задействованы 10 единиц вакуумных ассенизаторских машин. Также на очистке водоприемных колодцев дренажно-ливневых канализаций задействована илососная и каналопромывочная техника", – уточнили в пресс-службе акимата Семея.

Вместе с тем власти города поделились кадрами затопления.

В начале июня 2024 года на Астану обрушился мощный ливень, из-за которого затопило центральную часть города.

О том, какая погода ожидается в Казахстане в предстоящую пятницу, 5 июля, можете узнать здесь.

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