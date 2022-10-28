В Караганде впервые осудили виновного по статье о жестоком обращении с животными

В первый раз карагандинским зоозащитникам удалось привлечь к ответственности человека, который едва не убил дворовую собаку. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 60 часам общественных работ, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении карагандинца по статье 316 части 1 "Жестокое обращение с животными, повлекшее его увечья" поступило в Октябрьский районный суд № 3 города Караганды. 27 октября прошли прения сторон. Прокурор запросил для карагандинца наказание в виде общественных работ сроком на 48 часов. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено, что подсудимый признал свою вину и раскаялся. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Также директор общества "Дари добро" Ирина Радченко заявила гражданский иск, требуя выплатить сумму в размере 230 тысяч тенге, ушедшую на лечение собаки.

Утром 28 октября суд вынес решение. Судья Октябрьского районного суда № 3 города Караганды Шарип Сисимбаев приговорил карагандинца, едва не убившего собаку, к общественным работам на срок 60 часов. Удовлетворил материальные исковые требования общества "Дари добро" в сумме 230 470 тенге. Такая сумма была затрачена волонтерами на лечение собаки. Также суд постановил взыскать с осужденного государственную пошлину в доход государства в размере 2305 тенге.

В суде карагандинец сидел, понурив голову. В своем последнем слове сказал, что раскаивается, что не хотел этого делать, что просто защищался.

Фото: Zakon.kz

Директор Общества защиты животных Инна Радченко на суде рассказала, что пострадавшую от рук карагандинца собаку привезли к волонтерам 5 июня текущего года.

Любаша – бездомная безобидная собака, которая жила в одном из дворов микрорайона. Местные жители любили ее, подкармливали и даже соорудили ей будку. Любаша только недавно ощенилась, когда с ней произошло несчастье. Подсудимый вместе с другом проходил через этот двор. Внезапно они решили забрать одного из щенков. Но Любаша начала на них кидаться, защищать своего щенка. Я подозреваю, что, возможно, был запах алкоголя. Потому что в таких случаях собаки ведут себя агрессивнее. Хотя, конечно, факт употребления алкоголя недоказуем. В будке Любаши лежал плед, который постелили дети. Он схватил этот плед, замотал в него собаку, взял кусок кирпича и начал бить. Дети увидели это, позвали взрослых. У собаки был проломлен череп и было сильнейшее сотрясение. Инна Радченко, директор Общества защиты животных

Волонтерам и ветеринарам удалось выходить Любашу. Но остались тяжелые последствия. У нее развилась эпилепсия и тяжелое недоверие к людям. При малейшем приближении даже знакомых людей, которые о ней заботятся, она трясется и страшно боится.

Фото: Zakon.kz

Найти для больной собаки любящих хозяев у волонтеров надежды нет. Инна Радченко решила не оставлять это так. Она написала заявление в полицию, требуя завести дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Решение суда показались для общественницы Инны Радченко несерьезным наказанием. Она говорит, что предпочла бы, чтобы подсудимый отработал свое наказание у нее в приюте, ухаживая за тяжело больными животными.

48 часов подметания улиц – для меня это не наказание. Даже несмотря на его раскаяние и прочее. Возможно, увидев, какие муки испытывают животные и сколько сил, времени и души в их лечение вкладывают волонтеры, подсудимый действительно осознал бы свой поступок. Инна Радченко

Любаша все еще живет в приюте. Инна Радченко считает, что, скорее всего, она останется там на пожизненном обеспечении.

Несмотря на итог, по словам защитников животных, этот судебный процесс важен тем, что в области был создан прецедент. В Карагандинской области это был первый судебный процесс, когда суд встал на сторону защитников животных.

В других областях Казахстана также стали применять наказание в отношении живодеров. 4 октября примерно в 22:00 пьяный 35-летний мужчина в Актау прыгнул на голову кошке, причинив ей увечье. Этот момент попал на видео, которое позже распространилось в Сети, вызвав негодование у казахстанцев. Полицейские установили личность живодера. Уголовное дело было передано в суд. Актауский городской суд приговорил казахстанца к 60 часам общественных работ.

Автор: Ева Гоцкая