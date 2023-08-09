Педофила в Петропавловске признали невменяемым и освободили от наказания

В Петропавловске вынесли приговор виновному в изнасиловании восьмилетней девочки. Преступник надругался над ребенком прямо возле родительского дома и рядом с опорным пунктом полиции. Подсудимого признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Преступление было совершено в июле прошлого года в петропавловском микрорайоне Подгора – совсем рядом с деловой частью города. Восьмилетний ребенок днем гулял на улице возле своего дома, который расположен прямо у одной из центральных магистралей города – от него рукой подать до здания опорного пункта полиции.

Неподалеку оказался 27-летний Алексей Мальченко. Мужчина имел судимость за тяжкое преступление, но конец срока отбывал в колонии-поселении рядом с Петропавловском, куда его перевели в декабре 2021 года из учреждения максимальной безопасности. Ему разрешено было трудиться за пределами колонии, и он подрабатывал разнорабочим в Петропавловске. Он и напал на ребенка. Педофила задержали по горячим следам.

Фото: Zakon.kz

Сажать нельзя лечить

Судебный процесс над педофилом был закрытым. 9 августа в зале Специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО огласили приговор. Он шокировал тех, кто находился в зале.

"Суд постановил освободить Мальченко Алексея Ивановича от уголовной ответственности за совершение запрещенных уголовных законом общественно опасных деяний, предусмотренных статьей 120 ч. 4, статьей 121 ч. 4 УК РК в связи с совершением в состоянии невменяемости", – заявил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлан Нуршарыпов.

По приговору суда Мальченко назначили меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Фото: Zakon.kz

Разъясняя приговор, судья отметил, что невменяемость подсудимого доказала экспертиза.



"Если бы Мальченко был психически нормальным человеком, то его вина была бы полностью доказана. Но у нас есть судмедэкспертиза, которая проводилась комплексно, стационарно. Подсудимый был долгое время под наблюдением. Мы установили, что в момент совершения общественно опасного деяния он находился в состоянии невменяемости, поэтому он не может в силу закона УК РК нести ответственность. Он будет до полного излечения на постоянном контроле врачей. Это то учреждение, откуда он не может не выйти, ни зайти", – сказал Ерлан Нуршарыпов.

Судья добавил, что поскольку Мальченко находился в состоянии невменяемости, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска о компенсации.

"Поскольку человек психически больной, он не может быть у нас ни ответчиком, ни истцом в рамках рассматриваемого дела", – уточнил судья.

Кто виноват?

При этом пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО заявила, что все стороны процесса просили освободить подсудимого от уголовной ответственности.

"Прокурор, представители потерпевшей, защитники подсудимого просили освободить его от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний и применить принудительные меры медицинского характера", – гласит пресс-релиз суда.

Неоднозначную реакцию приговор вызвал у правозащитников. Деяния психически больного человека, находящегося под постоянным наблюдением в исправительном учреждении, должны детально рассмотреть компетентные органы, чтобы установить ответственность уполномоченных сотрудников ДУИС региона, считает правозащитник, руководитель ОО "Консультативно-ситуационный центр "Бiз бiргемiз" Вадим Курамшин.

"Рекомендую родителям, близким потерпевшей девочки направить исковые претензии непосредственно к начальнику исправительного учреждения, где находился на момент события преступления этот нелюдь. Полагаю, что эта трагедия в жизни семьи случилась именно благодаря преступному бездействию, халатности сотрудников, ответственных за психоэмоциональное состояние и здоровье осужденных в учреждении. Экспертизы подтвердили, что он болен. А куда смотрел психолог и прочие уполномоченные сотрудники? Психически больной педофил каждый день находился на их глазах, и его отпускали работать на волю", – сказал Вадим Курамшин корреспонденту Zakon.kz.

Приговор суда в силу не вступил. На его обжалование у сторон есть 15 дней.

В зал суда на оглашение приговора ни родные осужденного, ни родственники жертвы не пришли.

Ранее в Петропавловске задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.