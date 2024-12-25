Токаев в Санкт-Петербурге: как прошла неформальная встреча глав государств СНГ
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz.
В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
Акорда также поделилась кадрами встречи.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Стоит отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также прилетел в Россию для участия неформальной встрече. Но в связи с крушением в Казахстане самолета азербайджанских авиалиний вернулся в Баку.
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