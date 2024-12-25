#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Политика

Токаев в Санкт-Петербурге: как прошла неформальная встреча глав государств СНГ

как прошла неформальная встреча глав государств СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:40 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

Акорда также поделилась кадрами встречи.

как прошла неформальная встреча глав государств СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:40

Фото: akorda.kz

как прошла неформальная встреча глав государств СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:40

Фото: akorda.kz

как прошла неформальная встреча глав государств СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:40

Фото: akorda.kz

как прошла неформальная встреча глав государств СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:40

Фото: akorda.kz

Стоит отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также прилетел в Россию для участия неформальной встрече. Но в связи с крушением в Казахстане самолета азербайджанских авиалиний вернулся в Баку.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау
Политика
14:08, Сегодня
Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау
Акорда раскрыла детали телефонного разговора Токаева с Алиевым
Политика
14:47, 24 декабря 2024
Акорда раскрыла детали телефонного разговора Токаева с Алиевым
Казахстан станет партнером БРИКС с 2025 года
Политика
14:47, 24 декабря 2024
Казахстан станет партнером БРИКС с 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: