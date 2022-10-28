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Казахстан официально передал председательство в СНГ Кыргызстану

Кыргызстан, Казахстан Фото: primeminister.kz
Казахстан передал эстафету председательства в Содружестве Независимых Государств Кыргызстану 28 октября, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе.

Как стало известно в ходе недавнего Астанинского саммита, эстафета председательства в Содружестве передается Кыргызской Республике. В связи с этим хотел бы поздравить кыргызских друзей с этой важной и почетной миссией. Алихан Смаилов

В завершение своего выступления премьер-министр поблагодарил глав делегаций за личное участие в заседании и выразил слова признательности Исполнительному комитету СНГ за оказанное содействие в его организации.

Следующее заседание состоится 7 июня 2023 года в Сочи.

28 октября в Астане состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.

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Тамила Языкова
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