В Алматы драка пьяного водителя и полицейских попала на видео

В Казнете активно распространяют и обсуждают видео драки между задержанным и полицейскими в Алматы. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, правонарушитель оказал сопротивление стражам порядка.

Также стало известно, что 26 октября по улице Сагдиева произошло ДТП: столкнулись ЗИЛ и Toyota.

Прибывшие патрульные на месте происшествия задержали водителя ЗИЛа. Однако он проявил агрессию и оказал неповиновение сотрудникам полиции. В результате нарушителя направили на медэкспертизу, согласно которой у него выявлено "алкогольное и наркотическое опьянение".

Правонарушителя арестовали на 20 суток. Кроме того, по данным полиции, его лишили прав на 7 лет.

24 августа сотрудники КТЖ подрались с полицейскими во время футбольного матча. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в одном из Telegram-каналов.