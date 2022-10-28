Казахстанская боксерша Ангелина Лукас ответила на вопрос о замужестве

24-летняя казахстанская боксерша Ангелина Лукас 27 октября в Instagram-Stories решила ответить на вопросы подписчиков, которых у нее 1,4 млн, сообщает Zakon.kz.

Вопрос фолловера, когда она собирается выйти замуж, рассмешил ее, но спортсменка решила все-таки ответить на него.

Конечно же, да, я выйду замуж обязательно, но на первом месте у меня карьера. А так Бог нас создал, чтобы мы создавали семью, рожали детей. Это, действительно, должно быть присуще всем женщинам. Это нормально, это классно, – сказала Ангелина Лукас.

Но, как подчеркнула боксерша, сейчас у нее на первом месте карьера, развитие.

Чтобы потом я ни о чем не жалела, что я бросила или остановилась на полпути. Потому что у меня есть мои реальные цели, адекватные. Ну, для меня они адекватные, а для других это, наверное, какие-то заоблачные фантазии. Ангелина Лукас

Спортсменка отметила, что очень много работает и идет к своим целям.

Также Ангелина Лукас рассказала, как в детстве уговорила родителей пойти на бокс.

Сказала, что немного похожу и брошу. Чисто для себя научусь – для самозащиты. И вот уже 13 лет (занимаюсь боксом. – Прим. ред.), – написала казахстанка.

Кроме того, спортсменка подчеркнула, что она родом из Тараза, где и начинала заниматься боксом.

Живу уже, наверное, пятый год в Шымкенте. Очень люблю и Тараз, и Шымкент. Ангелина Лукас

Отвечая на вопрос, какими видами спорта она увлекается, кроме бокса, казахстанка отметила, что у нее "физически нет времени на другие виды спорта".

До бокса я занималась танцами 5,5 года, практически 6 лет. Потом ходила на плавание немного, и вот осталась в боксе, уже 13 лет... Я не предаю бокс, я очень сильно люблю бокс. Ангелина Лукас

Также она рассказала, что до сих пор получает поздравления с победой над украинкой Аленой Гуриевой.

На самом деле я запустила рубрику вопросов, но, помимо вопросов, тысячу просто поздравлений. Хотя бой состоялся 22-го (октября. – Прим. ред.), люди до сих пор поздравляют и видео репостят, и дайрект просто разрывается... Спасибо огромное, я очень вам благодарна! Буду дальше вас радовать своими победами. Мне приятно, спасибо. Ангелина Лукас

22 октября вечером стало известно, что Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International в наилегчайшем весе. Встреча прошла в Алматы в рамках вечера бокса во Дворце спорта им. Балуана Шолака. Бой казахстанки с украинской боксершей Аленой Гуриевой завершился во втором раунде.

Ангелина Лукас дебютировала 18 декабря 2021 года в Нур-Султане, где судейским решением одержала победу над спортсменкой из Украины Светланой Василевской.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.