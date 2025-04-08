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Спорт

"Классная новость": Ангелина Лукас порадовала казахстанцев

"Классная новость": Ангелина Лукас порадовала казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:07 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас накануне, 7 апреля 2025 года, разоткровенничалась с подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

28-летняя спортсменка раскрыла свою мечту.

"Друзья, всем доброй ночи. У меня для вас отличная новость! Я хочу провести защиту титула чемпионки мира в Казахстане. И я уверена – это будет исторически важное событие не только для меня, но и для моего родного города Тараз, где я родилась и выросла. Я сделаю все возможное, чтобы этот бой прошел именно на родной земле – в Таразе. Хочу, чтобы мои любимые болельщики и родные казахстанцы могли поддержать меня не через экран, а вживую, на арене, в сердце моего города. Я очень буду стремиться к этому. Это моя мечта – и наша общая история!" – написала Ангелина.

Пользователи Казнета поддержали идею Лукас и заверили, что если мечта боксерши сбудется, то они обязательно придут на бой:

  • "Отличная идея".
  • "Молодец, Ангелина, мы в тебя верим!"
  • "Уау, какая классная новость, мы обязательно придем".
  • "Пишешь историю, красивую историю. Любим и гордимся".
  • "Заслуженно! Легенда. Вошла в топ-4 мирового рейтинга! Браво".
  • "Даже не верится, что такая прекрасная леди проводит защиту титула. Ты очень сильная во всех смыслах и прекрасная".

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:07
Ангелина Лукас сделала громкое заявление перед новым боем

12 марта 2025 года Ангелине Лукас исполнилось 28 лет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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