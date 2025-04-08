"Классная новость": Ангелина Лукас порадовала казахстанцев

28-летняя спортсменка раскрыла свою мечту.

"Друзья, всем доброй ночи. У меня для вас отличная новость! Я хочу провести защиту титула чемпионки мира в Казахстане. И я уверена – это будет исторически важное событие не только для меня, но и для моего родного города Тараз, где я родилась и выросла. Я сделаю все возможное, чтобы этот бой прошел именно на родной земле – в Таразе. Хочу, чтобы мои любимые болельщики и родные казахстанцы могли поддержать меня не через экран, а вживую, на арене, в сердце моего города. Я очень буду стремиться к этому. Это моя мечта – и наша общая история!" – написала Ангелина.