"Классная новость": Ангелина Лукас порадовала казахстанцев
28-летняя спортсменка раскрыла свою мечту.
"Друзья, всем доброй ночи. У меня для вас отличная новость! Я хочу провести защиту титула чемпионки мира в Казахстане. И я уверена – это будет исторически важное событие не только для меня, но и для моего родного города Тараз, где я родилась и выросла. Я сделаю все возможное, чтобы этот бой прошел именно на родной земле – в Таразе. Хочу, чтобы мои любимые болельщики и родные казахстанцы могли поддержать меня не через экран, а вживую, на арене, в сердце моего города. Я очень буду стремиться к этому. Это моя мечта – и наша общая история!" – написала Ангелина.
Пользователи Казнета поддержали идею Лукас и заверили, что если мечта боксерши сбудется, то они обязательно придут на бой:
- "Отличная идея".
- "Молодец, Ангелина, мы в тебя верим!"
- "Уау, какая классная новость, мы обязательно придем".
- "Пишешь историю, красивую историю. Любим и гордимся".
- "Заслуженно! Легенда. Вошла в топ-4 мирового рейтинга! Браво".
- "Даже не верится, что такая прекрасная леди проводит защиту титула. Ты очень сильная во всех смыслах и прекрасная".
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12 марта 2025 года Ангелине Лукас исполнилось 28 лет.