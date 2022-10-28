Жигули Дайрабаев: Молодежь приучили ждать помощи от государства

Кандидат в президенты Казахстана от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев заявил, что молодежь приучили ждать помощи от государства, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook он рассказал, что 27 октября встретился с избирателями Кызылординской области, среди которых были специалисты различных областей, в том числе молодежь, которая задала вопрос об увеличении возрастных рамок понятия "молодежь".

Жигули Дайрабаев считает, что вопрос о повышении возраста молодежи с 29 до 35 лет "необходимо всесторонне рассмотреть" и прийти к решению.

На мой взгляд, молодые люди должны адаптироваться в обществе и полностью сформироваться к 29 годам, – сказал кандидат в президенты.

25 октября депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении поправки в законопроект по вопросам государственной молодежной политики, в котором содержится норма, закрепляющая право женщин выходить на пенсию в 61 год. Кроме того, в ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на увеличение возрастных рамок понятия "молодежь" с 29 до 35 лет.