В Актюбинской области задержали 5 браконьеров
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
25 октября на территории Кобдинского и Байганинского районов Актюбинской области полицейские провели ОПМ "Браконьер". В результате было изъято 27 туш сайги и оружие, сообщает Zakon.kz
В пресс-службе полиции региона уточнили, что по изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы.
Также сказано, что начаты досудебные расследования.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Пятеро задержанных водворены в изолятор временного содержания.
27 октября браконьеров задержали в СКО. Полицейские изъяли два ножа, карабины марки "Вепрь", ружье гладкоствольное, патроны.
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