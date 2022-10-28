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В Актюбинской области задержали 5 браконьеров

браконьеры в Актюбинской области Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
25 октября на территории Кобдинского и Байганинского районов Актюбинской области полицейские провели ОПМ "Браконьер". В результате было изъято 27 туш сайги и оружие, сообщает Zakon.kz

В пресс-службе полиции региона уточнили, что по изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы.

Также сказано, что начаты досудебные расследования.

браконьеры

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Пятеро задержанных водворены в изолятор временного содержания.

27 октября браконьеров задержали в СКО. Полицейские изъяли два ножа, карабины марки "Вепрь", ружье гладкоствольное, патроны.

Анастасия Московчук
Актюбинская область
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